الرويلي يلتقي أمين السر الأقدم بالجيش العراقي وقائد سلاح المهندسين البنجلاديشي

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش معرض الدفاع العالمي اليوم؛ أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش العراقي الفريق الركن سمير عبدالكريم جاسم، وقائد سلاح المهندسين البنجلاديشي اللواء محمد زبير صالحين، كلّ على حدة، وذلك خلال زيارتهما لمعرض الدفاع العالمي.
وجرى خلال لقائهما التأكيد على الدور المهم لمعرض الدفاع العالمي وأهمية الاستفادة من الفرص المتاحة فيه، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
حضر اللقاءين مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة من الجانبين.
التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي على هامش معرض الدفاع العالمي اليوم، بوزير الدفاع لجمهورية قبرص شارالامبوس بيتريدس.
وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون العسكري بين جمهورية قبرص والمملكة، وتبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أبرز الفرص المتاحة في معرض الدفاع العالمي.