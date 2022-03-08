الرويلي يلتقي أمين السر الأقدم بالجيش العراقي وقائد سلاح المهندسين البنجلاديشي

التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، على هامش معرض الدفاع العالمي اليوم؛ أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش العراقي الفريق الركن سمير عبدالكريم جاسم، وقائد سلاح المهندسين البنجلاديشي اللواء محمد زبير صالحين، كلّ على حدة، وذلك خلال زيارتهما لمعرض الدفاع العالمي.