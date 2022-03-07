"الرويلي" يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة بكوريا الجنوبية

التقى رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، اليوم رئيس هيئة الأركان المشتركة بجمهورية كوريا الجنوبية، الفريق الأول الركن وون اين تشول، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض.