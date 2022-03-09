الرياض.. اجتماع استراتيجي خليجي أمريكي بحضور ممثلي القوات المسلحة

عقدت مجموعة عمل الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية اجتماعها بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.
ومثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع كل من الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، ومن الجانب الأمريكي نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.
وبحثت خلال الاجتماع أوجه الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة، كذلك مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى القضايا والموضوعات السياسية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك.