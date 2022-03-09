الرياض.. اجتماع استراتيجي خليجي أمريكي بحضور ممثلي القوات المسلحة

ومثّل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع كل من الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق، والأمين المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، ومن الجانب الأمريكي نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول.