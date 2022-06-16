الرياض.. "التدريب التقني" تعلن مواعيد القبول للعام 1444هـ

وأوضح مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل، أن فترة التنسيق للقبول والتسجيل، تتطلب العمل على رفع الطاقات الاستيعابية للمنشآت؛ لاحتواء أكبر نسبة من أبنائنا المتدربين والمتدربات، والذين هم أمل هذا الوطن؛ للوصول بهم إلى أعلى مستويات التدريب لإخراج جيل يليق بطموح هذا الوطن وقيادته؛ تماشيًا مع الرؤية العظيمة 2030، كما أن تزايد القبول على برامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، يؤكد الاتجاه العملي لشبابنا وشاباتنا، ويدعم ذلك وجودهم المشرف ميدانيًّا.