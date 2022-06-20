"الرياض- القاهرة".. 47.7 مليار دولار التبادل التجاري ونمو الصادرات السعودية 6.9 %

ولفت إلى تعزيز الفرص الاستثمارية البينية ونموها المتواصل بين البلدين، إذ تشير البيانات إلى وجود أكثر من 6285 شركة سعودية في مصر باستثمارات 30 مليار دولار، كما توجد في المقابل 274 علامة تجارية مصرية و574 شركة مصرية في أسواق المملكة، مما يؤشر إلى حرص القطاع الخاص في البلدين إلى تعزيز القيمة المضافة للاستثمارات.