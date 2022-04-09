محليات
الرياض.. القبض على مقيمين سطوا على بعض الحظائر وسرقا 203 رؤوس من الأغنام
جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية وأُحيلا إلى النيابة العامة
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على شخصَيْن نفّذا حوادث جنائية تمثلت في السطو على حظائر الماشية وسرقة 203 رؤوس من الأغنام، ومن ثم القيام بالمتاجرة بها.
وفي التفاصيل، أوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن شرطة الرياض قبضت على مقيمَين من الجنسية السودانية نفّذا حوادث جنائية تمثلت في السطو على حظائر الماشية وسرقة 203 رؤوس من الأغنام والمتاجرة بها عبر منافذ بيع الماشية.
وأضاف، أنه جرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.