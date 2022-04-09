الرياض.. القبض على مقيمين سطوا على بعض الحظائر وسرقا 203 رؤوس من الأغنام

وفي التفاصيل، أوضح الأمن العام عبر حسابه الرسمي بتويتر، أن شرطة الرياض قبضت على مقيمَين من الجنسية السودانية نفّذا حوادث جنائية تمثلت في السطو على حظائر الماشية وسرقة 203 رؤوس من الأغنام والمتاجرة بها عبر منافذ بيع الماشية.