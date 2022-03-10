الرياض تتصدر قائمة المدن في صفقات "المؤشر الإيجاري"

وجاءت هذه الصفقات بناءً على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال شهر فبراير، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن الست التي شملها المؤشر الإيجاري في مرحلته الأولى وهي (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والدمام، والخبر)، إذ بلغ مجموع العقود التجارية والسكنية أكثر من 146 ألف عقد موثق خلال فبراير.