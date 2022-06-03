الرياض تحجز مقعدها بين القوى التكنولوجية في العالم

لم تغفل السعودية الثورة الرقمية من نهضتها الأخيرة وتسارع خطواتها نحو المستقبل، فالنظام الاقتصادي العالمي يتحوّل لاقتصاد البيانات والحروب اليوم تستهدف العقول وتشكيل الصور النمطية، حتى كبار الدول اللاعبة في العالم بالاقتصاد والتسليح تؤمن بخطورة التقنية والتكنولوجيا، فهناك دولاً تجتاح العالم بتطبيقاتها يقابلها مخاوف عالمية من الغزو الناعم عبر التطبيقات الاجتماعية، فالأمن الرقمي والوعي في هذا الجانب يأتي على أولوية البرامج السعودية.