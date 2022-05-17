الرياض تستضيف أول مؤتمر للجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة في الشرق الأوسط

ويعد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" مركز استشارات بحثي رائد في اقتصاديات الطاقة والاستدامة، يهدف إلى تطوير قطاع الطاقة في المملكة وتوجيه السياسات العالمية من خلال المشورة القائمة على الأدلة والبحوث التطبيقية، كما تعد جمعية اقتصاديات الطاقة السعودية التي تشارك في الاستضافة جمعية أهلية غير ربحية تهدف إلى تعزيز فهم اقتصاديات الطاقة في المملكة من خلال إقامة الفعاليات وتوفير منصة للحوار حول التحديات التي تواجه الطاقة والصناعات المتعلقة بها.