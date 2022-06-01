الرياض تستضيف اللقاء التحضيري للاجتماع الـ18 لرؤساء الهلال الأحمر بدول الخليج

وشهد اللقاء التحضيري قيام المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود، بإلقاء كلمة دولة الرئاسة، التي رحب فيها بالحضور وعبّر عن تقدير المملكة لجهودهم المخلصة في استمرار التنسيق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك في مجال العمل الإنساني والإغاثي، كما خص بالشكر منسوبي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس؛ لمساهمتهم الملموسة في العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.