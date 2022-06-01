الرياض تستضيف اللقاء التحضيري للاجتماع الـ18 لرؤساء الهلال الأحمر بدول الخليج

عُقِد، اليوم، اللقاء التحضيري للاجتماع الـ18 للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، والمزمع إقامته غدًا الخميس بمقر الأمانة العامة للجنة في الرياض، عاصمة دولة الرئاسة، بحضور قيادات الهلال الأحمر بدول المجلس.
وشهد اللقاء التحضيري قيام المدير التنفيذي للتعاون الدولي والاستجابة الإنسانية الأمير عبدالله بن فيصل آل سعود، بإلقاء كلمة دولة الرئاسة، التي رحب فيها بالحضور وعبّر عن تقدير المملكة لجهودهم المخلصة في استمرار التنسيق ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام الخليجي المشترك في مجال العمل الإنساني والإغاثي، كما خص بالشكر منسوبي هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس؛ لمساهمتهم الملموسة في العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف أن الهيئة تشدد على أهمية توحيد المواقف في مجال العمل الإنساني والإغاثي والحضور الدولي، خاصة وأن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق في كل المجالات بين الجمعيات والهيئات الوطنية بدول مجلس التعاون الخليجي وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية.
ويُنتظر أن يناقش الاجتماع الثامن عشر للجنة رؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون، جملة من الموضوعات والمسائل المهمة، على رأسها جهود دول المجلس لمواجهة جائحة فيروس كورونا وما بعد كورونا، بالإضافة إلى التباحث حول جائزة العمل التطوعي والملتقى الخليجي التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس وكذلك يوم الهلال الأحمر الخليجي.
وسيبحث الاجتماع إقامة ورش عمل خليجية مختصة بإعداد كوادر إعلامية في مجال العمل الإغاثي والإنساني، ومذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، إضافة إلى مناقشة تنسيق وتوحيد المواقف في المنظمات الدولية والإقليمية.