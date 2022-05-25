"الرياض" تُلهم العالم .. الإعلان عن انطلاق الأعمال الإنشائية للمجمع الملكي للثقافات العالمية والفنون

ويأتي إنشاء المعهد الملكي للفنون أحد أهم مكونات المجمع الملكي تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، إذ يعمل المعهد الملكي للفنون التقليدية على تمثيل ثقافة المملكة العربية السعودية من خلال سرد التاريخ الفني وقصص الأعمال الفنية التقليدية، ورواية قصص الفنانين، إضافة إلى المحافظة على أصالة تلك الفنون وتشجيع المهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها. وتعد الفنون التقليدية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة المملكة العربية السعودية التي تجلّت في الخط والتطريز وفن النسيج وصناعة المجوهرات وغيرها من الفنون، وتشكل الفنون البصرية جزءًا حيويًا من تراثنا.