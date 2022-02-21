الرياض على موعد مع انطلاقة أضخم منتدى عقاري.. هنا التفاصيل

تبدأ بعد غدٍ الأربعاء أعمال منتدى مستقبل العقار، في الرياض، وذلك برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الذي يستهل كلمته بالجلسة الافتتاحية للمنتدى.

يأتي هذا وسط مشاركة عريضة من عدة منظمات وهيئات عقارية، وجهات أخرى ذات علاقة بقطاع التطوير العقاري، من داخل وخارج المملكة، بجانب مشاركة نخبة من الاقتصاديين والمستثمرين والمهنيين وخبراء قطاع العقار.



وتشارك في أعمال المنتدى، الذي تستمر فعالياته حتى 24 من شهر فبراير الجاري، الهيئات الملكية في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى مشاركة لكبرى الشركات العقارية وشركات ومؤسسات تطوير قطاع العقار، والمكاتب الاستشارية العقارية لتطوير المناطق، كما يشهد المنتدى قيام معرض عقاري ضخم، بمشاركة أكثر من 60 جناحًا لعارضين في قطاع العقار، من مؤسسات وشركات محلية وأجنبية، بجانب عدة بنوك تجارية ومؤسسات وشركات التمويل العقاري.



وتنطلق فعاليات وورش المنتدى عبر جلسات صباحية ومسائية، تبدأ عند الساعة 9 صباحًا، والتي تتضمن أكثر من 40 جلسة وورشة عمل، يتحدث فيها أكثر من 100 متحدث، يناقشون 10 محاور استراتيجية، تغطي مختلف مجالات قطاع العقار في المملكة، والتي تتضمن التنظيمات والتشريعية وأثرها على القطاع العقاري، جاذبية وفاعلية الاستثمار العقاري، مدن المستقبل والتنمية العمرانية، القدرات البشرية في القطاع العقاري، المسؤولية الاجتماعية بالسوق العقاري. التمويل في تعزيز السوق العقارية، الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة في القطاع العقاري، بجانب تكثيف النقاش حول محور المدن الذكية والاستدامة ومستوى الجودة والسلامة، في تقنية البناء والتطوير العقاري، وصناعة عقارات الترفيه.



وتستهدف أعمال المنتدى عدة قطاعات وجهات ذات أهمية كبرى، أبرزها القطاعات الحكومية ذات الصلة بالنشاط العقاري، البنوك وشركات التمويل والصناديق الاستثمارية، اتحاد الغرف السعودي واللجان العقارية بالمملكة، بالإضافة إلى المنظمات والجمعيات المتخصصة العالمية، كصندوق النقد الدولي - البنك الدولي - الاتحاد العالمي للعقار - السفراء والسفارات الدولية، شركات البناء والتشييد والتطوير، الشركات البحثية والرقمية المتخصصة.



يذكر أن منتدى مستقبل العقار يعد فرصة نادرة لمناقشة كل ما يتعلق بالشأن العقاري في المملكة، خاصة في مجال التنظيمات، والتشريعات، ومدى أثرها على القطاع العقاري، وكيفية تأثرها بالمرونة اللازمة، حيث يتيح المنتدى فرصة كبيرة للاطلاع عـلى نتائج الدراسات المتعمقة للقطاع العقاري، والأرقام المرتبطة بمعدلات الطلب على الإيجار، والتملـك، ومصادر هـذا الطلب في الداخل والخارج، حيث من المتوقع أن يناقش المتحدثون مجموعة مـن الآراء حول القوانين، والتشريعات، ومدى قدرتها على التعامل مع المخاطر، والتحديات المتوقعة، وغير المتوقعة، وللاطّلاع على تفاصيل المنتدى: www.therff.com