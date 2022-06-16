"الرياض قروڤ" يعلن إطلاق المرحلة الثالثة

أعلنت شركة المزيني العقارية، عن إتاحة الحجوزات في المرحلة الثالثة في مشروعها (الرياض قروڤ)؛ وذلك لتوفير خيارات إضافية من الأراضي المطورة؛ تلبية لرغبات العملاء؛ وذلك بعد أن وصلت نسبة الحجوزات إلى أكثر من 85% في المرحلتين.
ويُعد مشروع "الرياض قروڤ" أحد المشاريع النموذجية في مدينة الرياض؛ حيث يقام على مساحة تتجاوز ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم 4906 منتجات سكنية تتنوع بين وحدات سكنية، وأراضٍ مُطَورة متكاملة البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات، بالإضافة إلى شبكة الطرق والأرصفة والتشجير والإنارة وأنظمة الري والألياف البصرية.
ويمتاز المشروع بتوفير عدة خيارات للتملك؛ حيث يمكن تملك الأرض عبر دفعات أو أقساط شهرية متوافقة مع برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي".
كما وفر المشروع عدة جهات تمويلية تقدم خدماتها التمويلية للعملاء، كما أن أسعار الأراضي معتدلة وهو ما يعد التزامًا من إدارة الشركة للمساهمة في رفع نسبة التملك للمواطنين؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.
ويعد "الرياض قروف" مشروعًا متكامل الخدمات، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع جودة الحياة حيث تم تضمين ممرات للمشاة والأرصفة في كامل المشروع، بالإضافة إلى مجموعة من الحدائق والمسطحات الخضراء بتصاميم فريدة؛ بهدف تقديم منتج يليق بالعملاء.
ويتميز المشروع بموقع استراتيجي شمال طريق الدمام من حيث سهولة الوصول للمشروع عبر شبكة طرق سريعة، وكذلك المسار الرياضي الذي يُكسبه قيمة إضافية.
ويوفر المشروع مركزًا مخصصًا للمبيعات لاستقبال العملاء، كما أن رحلة العميل داخل المركز سهلة وميسرة، كما وفر المشروع خدمة تملّك الأرض عبر الرابط http://crm.riyadhgrove.sa/plan بالموقع الإلكتروني الخاص بالمشروع.