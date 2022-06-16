"الرياض قروڤ" يعلن إطلاق المرحلة الثالثة

كما وفر المشروع عدة جهات تمويلية تقدم خدماتها التمويلية للعملاء، كما أن أسعار الأراضي معتدلة وهو ما يعد التزامًا من إدارة الشركة للمساهمة في رفع نسبة التملك للمواطنين؛ وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.