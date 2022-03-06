الرياض.. مليون طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم حضوريًا في أول أيامها

أدى مليون طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم، اختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ حضوريًا لجميع المراحل.
وزار مدير عام التعليم بمنطقة الرياض عددًا من مدارس المنطقة؛ لمتابعة سير الاختبارات والاطمئنان على الخطط الموضوعة لسيرها بشكل جيد طيلة أيامها.
وتمنى "الوهيبي" التوفيق للطلاب والطالبات في هذه الاختبارات، مؤكدًا أنهم مستقبل الوطن المشرق، داعيًا جميع أولياء الأمور إلى توفير البيئة المناسبة لاستذكار الطلاب والطالبات لدروسهم.
وأشار "الوهيبي" إلى أنه تم التأكيد على اللجان المشرفة على الاختبارات بالمدارس لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، وإدخال المهارات للصفين الأول والثاني، ورصد الدرجات لباقي المراحل التعليمية، وإصدار النتائج قبل نهاية يوم الخميس 7/ 8/ 1443هـ.
وذكر مدير عام تعليم الرياض أن الإدارة وجهت جميع المشرفين والمشرفات، البالغ عددهم 1995 مشرفًا ومشرفة، بتنفيذ زيارات ميدانية إشرافية لتفقد سير الاختبارات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية أثناء تأدية الاختبارات.
من جهة أخرى خصصت إدارة التوجيه والإرشاد "بنين وبنات" أرقامًا لتقديم خدمة الاستشارات الهاتفية الخاصة بالاختبارات من يوم الثلاثاء ٢٨ رجب وحتى يوم الأربعاء السادس من شهر شعبان، على فترتين صباحية ومسائية.
وأنهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية استعداداتها لبدء الاختبارات من خلال توفير مندوبي طوارئ في كافة مكاتب التعليم، وكذلك مشرفو الأمن والسلامة المدرسية؛ لمتابعة المدارس والإشراف عليها.