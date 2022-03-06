الرياض.. مليون طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم حضوريًا في أول أيامها

وأشار "الوهيبي" إلى أنه تم التأكيد على اللجان المشرفة على الاختبارات بالمدارس لتنفيذ ومتابعة أعمال الاختبارات، وإدخال المهارات للصفين الأول والثاني، ورصد الدرجات لباقي المراحل التعليمية، وإصدار النتائج قبل نهاية يوم الخميس 7/ 8/ 1443هـ.