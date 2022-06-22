الرياض وأنقرة.. تقارب اقتصادي تجمعهما عضوية مجموعة العشرين

كشف تقرير صادر من اتحاد الغرف التجارية السعودية عن مجموع حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث وصل إلى ما يقارب 103 مليارات ريال وفق إحصائيات اتحاد الغرف السعودية، بينما بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق التركي خلال العام الماضي 2021 ما يقارب 16.1 مليار ريال والواردات التركية للسوق السعودي 486 مليوناً، فيما يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في تركيا عن نفس الفترة 2021، 8 مليارات دولار أمريكي، أما الاستثمارات التركية في السعودية فتبلغ 50 مليون دولار أمريكي.