الرياض والشرقية تحت وطأة الغبار الأبيض.. "المسند" محذرًا: عليكم بالكمامات

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن الرياح الشمالية والغبار في الشرقية هذه الأيام لا تندرج تحت تأثير نظام رياح #البوارح الصيفية؛ مشيرًا إلى أنها "بقي عليها نحو 20 يومًا تقريبًا".
وأهاب "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، بالجميع، استخدام كمامات متطورة وعملية تُلبس أثناء العواصف الغبارية؛ خاصة عندما تكون أجواء الغبار بيضاء كالضباب.
وتابع: "أيضًا أهيب بالجهات المعنية زرع محطات رصد لقياس مدى التلوث وانتشار وكثافة الهباء بحجم (PM2.5) في المدن والمحافظات، وإتاحة المؤشر الرقمي للجمهور".
وأوضح: "عندما يكون لون الغبار في السماء مثل لون الضباب يميل إلى اللون الأبيض؛ فهذا أخطر أنواعه على الجهاز التنفسي؛ وهو الغبار العالق المنقول والذي يقاوم الجاذبية لخفته وصِغَر حجمه.. بعبارة أخرى؛ تستطيع عشرات الذرات من الهباء الرسو فوق قمة الشعرة المدببة في نظرنا".
وبيّن: "لا تزال مناطق الرياض والقصيم والشرقية ترزح تحت وطأة ذرات الغبار الأبيض العالق"؛ مشيرة إلى توقيت 6:30 صباحًا.