الرياض والشرقية تحت وطأة الغبار الأبيض.. "المسند" محذرًا: عليكم بالكمامات

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند: إن الرياح الشمالية والغبار في الشرقية هذه الأيام لا تندرج تحت تأثير نظام رياح #البوارح الصيفية؛ مشيرًا إلى أنها "بقي عليها نحو 20 يومًا تقريبًا".