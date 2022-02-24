الرياض وجدة حاضرتان.. قراءة في "خريطة أمطار الـ48 ساعة المقبلة"

يزداد، خلال الساعات القليلة القادمة من نهار اليوم الخميس، تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تترافق بالسحب الماطرة في بعض المناطق، ونشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار.

الأمطار في الـ48 ساعة القادمة

ويتوقع أن تبدأ السحب بالتكاثر التدريجي بداية من الشمال، وبشكل خاص الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، تترافق -بمشيئة الله- ببعض الأمطار التي قد تترافق بالرعد أحيانًا؛ على أن تنتقل السحب الماطرة سريعًا نحو الجنوب والجنوب الشرقي؛ لتؤثر على حفر الباطن وأجزاء من حائل والقصيم ومنطقة المدينة المنورة، وتهطل زخات من الأمطار في هذه المناطق بشدة متفاوتة؛ بحسب موقع "طقس العرب".

في جدة والرياض الجمعة والسبت

أما يوم الجمعة فتنتقل فرص الأمطار أكثر نحو الجنوب؛ لتؤثر على شمال المنطقة الشرقية وبعض مناطق شمال ووسط منطقة الرياض، على شكل زخات من الأمطار الخفيفة غير المؤثرة؛ على أن يعود الطقس للاستقرار مجددًا اعتبارًا من السبت، كما قد تتأثر مدينة جدة يوم السبت باحتمالية ضعيفة لبعض الأمطار الخفيفة.