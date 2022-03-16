الرياض ولندن.. رؤى مشتركة لاستقرار أسواق النفط والتعاون في مجال الطاقة النظيفة

وألقت مبادرات السعودية الخضراء للطاقة النظيفة بصداها في الأروقة اللندنية؛ فقد لفت ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، في كلمة رئيسة ألقاها ضمن جلسات المنتدى المشار إليه أعلاه إلى أن إطلاق مبادرتَي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر" يسهم في بناء مستقبل مستدام مثمر.. مبينًا أن قيادة السعودية العالمية للانتقال إلى الطاقة المتجددة شيء أساسي، يحفز الجميع على رؤية هذا التنوع في مزيج الطاقة.