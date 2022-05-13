"الرياعي" يعلن تدشين المنصة التكاملية للمكتبة الرقمية لخدمة الباحثين والقطاعات الصحية

وأضاف: بلغ عدد المستفيدين من خدمات المكتبة الرقمية أكثر من 1.600.000 طالب وباحث دراسات عليا، وعدد المستفيدين اليومي يصل إلى 29 ألف مستخدم على منصات المكتبة، وهذا رقم كبير جدًّا، وتعكف المكتبة الرقمية السعودية على جملة المشاريع والمبادرات لتطوير متطلبات العملية التعليمية، وتنمية القدرات البشرية، من أهمها مشروع الرسائل العلمية، ومشروع المجلات العلمية والتحكيم، ومشروع المكتبة الرقمية للكتب العربية، ومشروع مكتبة المعارف لطلاب التعليم العام، وغيرها من أدوات تنمية المعارف.