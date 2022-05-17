"الزاحمي": فرسان آيسف 2022 من الثمار التي يجنيها الوطن بالعهد الزاهر الملهم للشباب

وأضاف، أن هذا الإنجاز العلمي الكبير غير المسبوق الذي حققه أبناء المملكة على مستوى العالم لابد أن ندرك أن وراءه رؤية 2030 الملهمة لبلادنا ولشبابنا، التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي أصبحنا نجني ثمارها على المستويات التعليمية والصحية والاقتصادية كافة، بل إن سمو ولي العهد -حفظه الله- تحدث عن هذه الرؤية كثيراً وركز في أكثر من حديث على أن الثروة الحقيقية للوطن هم أبناء وبنات الوطن، وكذلك أطلق عبارته المشهورة (أعيش بين شعب جبار وعظيم)، هذه الرؤية والعبارات المحفزة ألهمت شعب المملكة العربية السعودية بشكلٍ عام والشباب بشكل خاص، بل كسرت حاجز المستحيل.