"الزحوفي" يحوِّل شغفه بالفلك إلى مشروع رائد للسياحة الفلكية في العلا

قاده شغفه بعلم الفلك إلى إطلاق مشروع رائد من خلال السياحة الفلكية، هكذا قرر أحد رواد الأعمال وابن العلا "ماجد الزحوفي" أن يشارك في جعل العلا محط أنظار العالم.
يقول "الزحوفي" حول مسيرته ومشروعه لـ"سبق": "شغف وهواية علم الفلك تحوَّلا إلى مشروع رائد من خلال السياحة الفلكية؛ إذ نستقبل الضيوف، ونشرح لهم النجوم وأسماء النجوم ومنازل القمر وأبراج الشمس على طريقة أبناء الجزيرة العربية".
وأضاف "الزحوفي": "نعرج على ثقافة الفلك من خلال قصائد العرب المرتبطة بالنجوم، مثل سهيل والجدي والسهى والسماك وغيرها.. ونذكر قصصهم مع النجوم والاستدلال".
وأشار الزحوفي إلى أن قصة "خميس بن رمثان"، الذي كان دليل البعثة التي اكتشفت النفط في السعودية، كان لها التأثير الأكبر بالنسبة له؛ إذ كان يستدل بالنجوم، وتم إطلاق اسمه على حقل بترول كامل، وكذلك ناقلة بترول بطول ثلاثة ملاعب كرة قدم.
وقدم "الزحوفي" نصيحة للشباب السعودي الطموح بأن يكونوا أكثر إصرارًا، مشيرًا إلى أنه في حال أرادوا إتقان أي عمل فإنه يجب عليهم الاستمرار في ممارسته.
وأوضح "ابن العلا" أن أكثر الشخصيات التي قدمت له الدعم هم الأهل والأصدقاء، ومن الجهات الحكومية الهيئة الملكية في العلا.
وأكد "الزحوفي" أنه لم يواجه أية عقبات خلال مشروعه، لكنه كان متخوفًا من البدايات، وعندما بدأ جرت الأمور بشكل جيد.
ويطمح "الزحوفي" إلى نشر الثقافة الفلكية الرصينة على طريقة أبناء الجزيرة العربية، وفقًا لما حققه العلم، والابتعاد عن خرافات علم الفلك.