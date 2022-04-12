"الزحوفي" يحوِّل شغفه بالفلك إلى مشروع رائد للسياحة الفلكية في العلا

وأشار الزحوفي إلى أن قصة "خميس بن رمثان"، الذي كان دليل البعثة التي اكتشفت النفط في السعودية، كان لها التأثير الأكبر بالنسبة له؛ إذ كان يستدل بالنجوم، وتم إطلاق اسمه على حقل بترول كامل، وكذلك ناقلة بترول بطول ثلاثة ملاعب كرة قدم.