"الزعاق": أطول فترة صيام تصل إلى 23 ساعة بهذه الدول

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن أطول مدة صيام على الكرة الأرضية تصل إلى 23 ساعة تقريباً في النرويج وقرينلاند وفنلندا، والجزائر هي الدولة العربية الأكثر صوماً هذا العام والتي تصل فيها ساعات الصيام إلى 16 ساعة.
وأوضح "الزعاق" خلال فقرة تقويم التي يقدمها يومياً على قناة العربية أن أقصر مدى صيام عالمياً تصل إلى 12 ساعة تقريباً في جزر القمر وجنوب إفريقيا والأرجنتين.
ولفت إلى أن مدة الصيام تختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، وبما أن موقع الشمس هذا العام شمالياً، فإن الدول التي تقع شمال خط الاستواء تزيد فيها عدد ساعات الصيام والدول التي تقع جنوب خط الاستواء تقل فيها ساعات الصيام .