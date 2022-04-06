"الزعاق": أطول فترة صيام تصل إلى 23 ساعة بهذه الدول

ولفت إلى أن مدة الصيام تختلف من مدينة إلى أخرى ومن دولة إلى أخرى، وبما أن موقع الشمس هذا العام شمالياً، فإن الدول التي تقع شمال خط الاستواء تزيد فيها عدد ساعات الصيام والدول التي تقع جنوب خط الاستواء تقل فيها ساعات الصيام .