"الزعاق": الأيام الخمسة الأخيرة من رمضان فرصة لرؤية الهلال بجانب الكواكب

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان ستكون فرصة سانحة للتدريب على رؤية الهلال، حيث إن الهلال سينزل في كل فجر بجانب كوكب، مشيراً إلى أنه يمكن مشاهدة خمسة منها هذه السنة بالعين المجردة وبكل وضوح ، وخاصة من يوم 27 وحتى نهاية الشهر.
وأوضح "الزعاق" خلال فقرة تقويم التي يقدمها على قناة العربية أن الكواكب الخمسة التي تشاهد بالعين المجردة هي عطارد والزهرة وزحل المريخ والمشتري، وجميعها ترى من الجهة الشرقية، وسيكون الزهرة هو ألمع جرم، حيث إنه ثالث ألمع جرم سماوي بعد الشمس والقمر، فيظهر بكل وضوح أثناء صلاة الفجر.
وتابع : إن الكواكب تنقسم إلى قسمين : كواكب داخلية التي تقع بين الأرض والشمس وهذه لا تشاهد إلا قبيل شروق الشمس أو بعد غروب الشمس من الجهة الغربية، والكواكب الخارجية التي تقع خلف الكرة الأرضية وهذه تشاهد طوال الليل قاطعة للأفق، وجميع الكواكب تستمد إضاءتها من الشمس، وإذا طلعت الشمس تختفي.