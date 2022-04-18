"الزعاق": الأيام الخمسة الأخيرة من رمضان فرصة لرؤية الهلال بجانب الكواكب

قال الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق إن الأيام الخمسة الأخيرة من شهر رمضان ستكون فرصة سانحة للتدريب على رؤية الهلال، حيث إن الهلال سينزل في كل فجر بجانب كوكب، مشيراً إلى أنه يمكن مشاهدة خمسة منها هذه السنة بالعين المجردة وبكل وضوح ، وخاصة من يوم 27 وحتى نهاية الشهر.