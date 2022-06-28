"الزعاق": الخميس المقبل غرة ذي الحجة فلكياً.. والسبت 9 يوليو عيد الأضحى

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أنه في مساء الأربعاء سيمكث القمر على جميع الدول العربية لمدة تراوح بين 23 و43 دقيقة وبالمملكة تقريبا نصف ساعة، ولذلك وبناءً على المعايير الفلكية المتبعة فإن غرة شهر ذي الحجة فلكياً ستكون يوم الخميس 30 يونيو، ويوم الجمعة 8 يوليو هو يوم عرفة، وسيغرب القمر على مشعر مزدلفة صبيحة يوم النحر في تمام الساعة 12:43 دقيقة، وسيكون يوم السبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.