"الزعاق": الخميس المقبل غرة ذي الحجة فلكياً.. والسبت 9 يوليو عيد الأضحى

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، إن بزوغ الهلال غرباً بعد مغيب الشمس دليلٌ قاطعٌ على نهاية الشهر المنتهي وبداية الجديد، وهي مرحلة الإهلال.
وأوضح الزعاق، أنه منذ لحظة ولادة شهر ذو القعدة والقمر يسير خلف الشمس من جهة الغرب للجهة الشرقية بشكل يومي، وبما أن سرعة القمر الظاهرية تفوق سرعة الشمس بكثير، فإنه يحاول إدراكها وسيدركها في فجر الأربعاء 30 ذو القعدة الموافق 29 يونيو في تمام الخامسة و52 دقيقة فجراً.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر أنه في مساء الأربعاء سيمكث القمر على جميع الدول العربية لمدة تراوح بين 23 و43 دقيقة وبالمملكة تقريبا نصف ساعة، ولذلك وبناءً على المعايير الفلكية المتبعة فإن غرة شهر ذي الحجة فلكياً ستكون يوم الخميس 30 يونيو، ويوم الجمعة 8 يوليو هو يوم عرفة، وسيغرب القمر على مشعر مزدلفة صبيحة يوم النحر في تمام الساعة 12:43 دقيقة، وسيكون يوم السبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير.