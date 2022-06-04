"الزعاق": الهزات في الأراضي النفطية لا تتبعها هزات ارتدادية

وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بأنها سجلت زلزالًا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند الساعة 4:28 صباحًا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به عديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.