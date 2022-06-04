"الزعاق": الهزات في الأراضي النفطية لا تتبعها هزات ارتدادية

أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، أن الهزات الأرضية في الأراضي النفطية، على غرار الهزة الأرضية التي وقعت في الكويت، لا تتبعها هزات ارتدادية.
وقال "الزعاق": الارتدادات تحدث في الزلازل الفالقة أو مناطق الأحزمة الزلزالية، والدول الخليجية بعيدة عن هذه الأحزمة؛ فلا يحدث فيها زلزال ذو بال.
وكان زلزال قوي قد هز الكويت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، وشعر به السكان في أنحاء البلاد.
وأفادت الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل، بأنها سجلت زلزالًا بقوة 5 بمقياس ريختر جنوب غربي الأحمدي، عند الساعة 4:28 صباحًا بتوقيت الكويت، وعلى عمق 5 كيلومترات بباطن الأرض، كما شعر به عديد من المواطنين والمقيمين في أنحاء البلاد.