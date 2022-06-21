"الزعاق": اليوم أبكر شروق وأقصى غروب للشمس وهو النهار الأطول

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إنَّ المناطق الواقعة شمال خط الاستواء ستشهد اليوم الثلاثاء أطول نهار لها، بينما تعيش جميع مناطق العالم الواقعة جنوب خط الاستواء أطول ليل لها، كون الشمس تتحرّك على شكل بندول عبر رحلة سنوية مقدارها 365 يوماً.
وتابع خبير الطقس، أن أقصى انحراف للشمس شمالًا يُسمى نقطة المنقلب الصيفي، ويُسمى أقصى انحراف لها جنوبا نقطة المنقلب الشتوي.
وأوضح الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الشمس تمر بخط الاستواء مرتين في السنة، ففي المنقلب الصيفي 21 يونيو، نعيش أطول يوم في السنة، ونعيش أطول ليل في السنة في المنقلب الشتوي يوم 21 ديسمبر، فيما يكون طول الليل والنهار متساويين على خط الاستواء.
وقال: لا حر إلا بعد الانصراف، تعبيراً عن البداية الحقيقية اليوم لفصل الصيف، مشيراً إلى أن اليوم هو أبكر شروق وأقصى غروب للشمس، وهو النهار الأطول والليل الأقصر في السنة، وبقيت ثلاثة أشهر، وتغرب الشمس على القطب الشمالي، فالنهار هناك ستة أشهر.