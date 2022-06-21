"الزعاق": اليوم أبكر شروق وأقصى غروب للشمس وهو النهار الأطول

وأوضح الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الشمس تمر بخط الاستواء مرتين في السنة، ففي المنقلب الصيفي 21 يونيو، نعيش أطول يوم في السنة، ونعيش أطول ليل في السنة في المنقلب الشتوي يوم 21 ديسمبر، فيما يكون طول الليل والنهار متساويين على خط الاستواء.