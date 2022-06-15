"الزعاق": اليوم الخميس يبدأ موسم التويبع وخلاله تنتصف مربعانية القيظ

وأوضح "الزعاق" أن مواسم القيظ تنقسم إلى ثلاثة مواسم، الأول هو مربعانية القيظ، ويستمر 40 يومًا، والثاني هو "قدحة القيظ"، ويستمر 26 يومًا، والثالث هو "جمرة القيظ"، ويستمر 26 يومًا.