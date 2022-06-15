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"الزعاق": اليوم الخميس يبدأ موسم التويبع وخلاله تنتصف مربعانية القيظ

فيه تنشط الرياح الشمالية الشرقية.. وينتهي بالأمطار على عسير والباحة والطائف
"الزعاق": اليوم الخميس يبدأ موسم التويبع وخلاله تنتصف مربعانية القيظ
خبير الطقس خالد الزعاق
سبق
سبق

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، مقدم فقرة تقويم على قناة العربية، إن شدة القيظ يحسبها العامة بثلاثة مواسم، واليوم الخميس هو أول موسم التويبع، وخلاله تنتصف مربعانية القيظ.

وأوضح "الزعاق" أن مواسم القيظ تنقسم إلى ثلاثة مواسم، الأول هو مربعانية القيظ، ويستمر 40 يومًا، والثاني هو "قدحة القيظ"، ويستمر 26 يومًا، والثالث هو "جمرة القيظ"، ويستمر 26 يومًا.

وقال "الزعاق": يبدأ اليوم الخميس موسم التويبع، وفيه تنشط رياح القوز الشمالية الشرقية على الإمارات وسلطنة عُمان، وينتهي الموسم الطبيعي بنزول الأمطار على جل البلدان العربية. وتبدأ الأمطار الخريفية على سلطنة عمان واليمن والسودان، وأمطار المصايف على عسير والباحة والطائف.

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