"الزعاق": اليوم غرة مارس وخلاله ننتقل من الشتاء البارد إلى الصيف الحار

أكّد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق؛ أن اليوم هو غرة شهر مارس، وهو من الشهور الانتقالية فخلاله ننتقل من الشتاء البارد إلى الصيف الحار ونعيش فيه الفصول الأربعة في يوم واحد.

وقال الزعاق إن مارس يطلق عليه كذلك "أبازار"؛ "إذا طلع أبازار أبردت الأشجار، وأفرخت الأطيار، وتساوى الليل مع النهار، وتعلل الجار مع الجار".

وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، أن شهر مارس في أوله تنتشر الأمراض الموسمية، الحساسية بجميع أنواعها، وفي منتصفه يتساوى طول الليل مع النهار، وفي نهايته موسم برد "بياع الخبل عباته"، وهو البرد الذي يأتينا بعد حر صيفي، وعند العرب يسمونه ببرد الحسوم، وهو البرد الذي أهلك الله به قوم عاد.