"الزعاق": اليوم قمة إبدار القمر وهو منتصف شهر رمضان المبارك

أكد خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، هو قمة إبدار القمر، وهو الخامس عشر من شهر رمضان المبارك.
وأضاف أن "العامة قبل الحسابات الفلكية كانوا يستدلون على يوم الإبدار على كمال أو نقصان الشهر، فإبدار 14 يعني أن الشهر ناقص، وإبدار 15 يعني أن الشهر كامل".
وأشار إلى أن القمر يبدأ هلالًا في أول الشهر غربًا، ويكتمل بدرًا في منتصف الشهر، وينتهي هلالًا في آخر الشهر شرقًا، لافتًا إلى أن نوره يتزايد من الإهلال إلى الإبدار خلال النصف الأول من الشهر، ويتناقص خلال النصف الأخير من الشهر.
وأوضح أن القمر يدور في رحلة شهرية حول الأرض، ويستريح في كل ليلة في محطة يسميها العرب منازل الشمس والقمر.