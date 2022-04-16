"الزعاق": اليوم قمة إبدار القمر وهو منتصف شهر رمضان المبارك

وأشار إلى أن القمر يبدأ هلالًا في أول الشهر غربًا، ويكتمل بدرًا في منتصف الشهر، وينتهي هلالًا في آخر الشهر شرقًا، لافتًا إلى أن نوره يتزايد من الإهلال إلى الإبدار خلال النصف الأول من الشهر، ويتناقص خلال النصف الأخير من الشهر.