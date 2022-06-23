"الزعاق": الـ70 يومًا القادمة هي الأيام الأحر في العام

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق: إن شدة الحر والبرد تأتينا على شكل نوبات مستوردة، ففي الشتاء تأتينا من القطب الشمالي "المرتفع السيبيري" على شكل رياح شمالية، وفي الصيف تأتينا من الهند "المنخفض الهندي" على شكل رياح السموم، وفي كل عام تنتابنا نوبات سَموم لا تقل عن ثلاث مرات، وقد تزيد على 6 موجات لكن بصفة نادرة.