"الزعاق": بعد أسبوعين سنعيش النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن مكان وزمان غروب وشروق الشمس يتبدلان يومياً ويعودان سيرتهما اليومية، كما بدآ كل 365 يوماً تقريباً، فالشروق والغروب يدلان على دوران الأرض حول محورها، وتغيُّر مكانَي الشروق والغروب يدل على دورانها حول الشمس.