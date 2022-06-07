"الزعاق": بعد أسبوعين سنعيش النهار الأطول والليالي الأقصر في السنة

قال خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، إن مكان وزمان غروب وشروق الشمس يتبدلان يومياً ويعودان سيرتهما اليومية، كما بدآ كل 365 يوماً تقريباً، فالشروق والغروب يدلان على دوران الأرض حول محورها، وتغيُّر مكانَي الشروق والغروب يدل على دورانها حول الشمس.
وأضاف الزعاق، بما أن الأرض كروية الشكل فإن المواقع الجغرافية الواقعة على خط الاستواء تجعل زمان الشروق والغروب فيها لا يتغير، الليل 12 ساعة ومثله النهار.
وأكد الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن الشمس خلال هذه الأيام ستكون في أبكر وقت لشروقها وهو الوقت الأبكر لصلاة الفجر، وبعد أسبوعين ستكون في أقصى وقت لغروبها، وحينذاك سنعيش النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة.
وأضاف الزعاق الشمس تتعامد على ثلاث دوائر هي خط الاستواء ومدار السرطان ومدار الجدي.
وأكمل في فيديو على حسابه بتويتر، أن فوائد دوائر العرض تتمثل في معرفة المواقع الحرارية الأرضية وتحديد المواقع الجغرافية على سطح الأرض، بما يسمى نظام الإحداثيات، لافتاً إلى أن فكرة الإحداثيات نبعت من تخيل الإغريق للكرة الأرضية قبل 2000 عام، وأول مَن ترجمها على الواقع هم الرومان، وأول مَن قاس مسافاتها هم العرب عن طريق ارتفاع النجم القطبي.