محليات

"الزعاق": مربعانية القيظ تبدأ مع دخول شهر يونيو

قال: بمنتصفه ينتهي موسم نزول الأمطار بمعظم البلدان العربية
"الزعاق": مربعانية القيظ تبدأ مع دخول شهر يونيو
خبير الطقس خالد الزعاق
سبق
سبق

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن شهر يونيو هو أحد الشهور الأربعة الميلادية المكونة من 30 يوماً، ويسمّى في الشام والعراق حزيران، وفي المغرب العربي جوان، ومصر يوليه، فيما أن أصل تسميته جونو.

وأضاف الزعاق، أن مربعانية القيظ تبدأ ببداية شهر يونيو، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، التي يسميها العامة "جمرة القيظ".

وتابع، في منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على معظم البلدان العربية، فيما عدا سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية، تبدأ عندهم أمطار الخريف، ونعيش في نهايته أطول نهار وأقصر ليالي السنة.

حالة الطقس
خالد الزعاق
مربعانية القيظ

أخبار قد تعجبك

No stories found.