"الزعاق": مربعانية القيظ تبدأ مع دخول شهر يونيو

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن شهر يونيو هو أحد الشهور الأربعة الميلادية المكونة من 30 يوماً، ويسمّى في الشام والعراق حزيران، وفي المغرب العربي جوان، ومصر يوليه، فيما أن أصل تسميته جونو.
وأضاف الزعاق، أن مربعانية القيظ تبدأ ببداية شهر يونيو، وهي الأربعين يومًا السابقة على الحر اللاهب، التي يسميها العامة "جمرة القيظ".
وتابع، في منتصفه ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على معظم البلدان العربية، فيما عدا سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية، تبدأ عندهم أمطار الخريف، ونعيش في نهايته أطول نهار وأقصر ليالي السنة.