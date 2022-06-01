"الزعاق": مربعانية القيظ تبدأ مع دخول شهر يونيو

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن شهر يونيو هو أحد الشهور الأربعة الميلادية المكونة من 30 يوماً، ويسمّى في الشام والعراق حزيران، وفي المغرب العربي جوان، ومصر يوليه، فيما أن أصل تسميته جونو.