"الزعاق": نحن على عتبات الأمطار الصيفية المسبوقة بـ"سبق السرايات"

قال خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق: إن الأمطار تنقسم إلى قسمين؛ وهي أمطار شتاء، وتُسبق بأمطار الخريف أول أغسطس، وتكون سائدة على جنوب السعودية واليمن وسلطنة عمان "أمطار الخريف"، والثانية هي أمطار صيف مسبوقة بسبق السرايات أول مارس، وهي السائدة على شمال الخليج ونجد والحجاز.

وأوضح "الزعاق" أننا الآن على عتبات الأمطار الصيفية، وهي أمطار تكون في بقعة دون الأخرى ومشوبة بحبات البرد، وفيها قصف رعد ووميض برق ولا تهدر إلا ليلاً.

وتابع في فيديو على حسابه بـ"تويتر" أن الأمطار الصيفية تنزل في وقت الربيع توقيتنا هذا.