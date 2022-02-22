"الزعاق": ودعنا عقرب "السم" ونعيش "الدم".. برد معتاد وأجواء طبيعية

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أن المملكة ودعت عقرب السم وتعيش اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، أجواء "عقرب الدم"، المعتادة والطبيعية مع برد معتاد على الدهنا والصمان والتنهاة ونواحي سدير الوشم والقصيم والحفر والزلفي، فيما ستدخل عقرب الديسم أجواء المملكة خلال أسبوعين.



وأضاف الزعاق أن بعد غد الخميس ونهار الجمعة سيشتد عصف الريح خاصة في الأماكن المكشوفة، وتخف حدتها على الشرقية.



وتابع في فيديو له أنه في آخر موسم العقارب بعد 25 يومًا، وتحديدًا 16 مارس المقبل سيتساوى طول الليل مع النهار، ويبدأ النهار في أخذ حصته من النهار مدة ثلاثة أشهر.