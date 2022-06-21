"الزعتر": العلاقات السعودية الأردنية عُمق إستراتيجي وجغرافيا متشابهة وأخوة متأصلة

وأوضح "الزعتر"، لـ"سبق"، أن المملكتين تربطهما المصالح المشتركة والمتبادلة والمتوافقة إلى حد بعيد، والمتسمة بالخصوصية عن غيرها من العلاقات حيث يجمعهما الدين والعروبة، والتي جاوزت سبعة عقود من الاحترام والتقدير، حيث كانت ولا زالت السعودية الداعم الحاضر للأردن في السراء والضراء.