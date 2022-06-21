"الزعتر": العلاقات السعودية الأردنية عُمق إستراتيجي وجغرافيا متشابهة وأخوة متأصلة

أكد الكاتب السياسي خالد الزعتر، أن العلاقات السعودية الأردنية، تتميز بعمق إستراتيجي وتاريخي وحضارة وحُسن جوار وجغرافيا متشابهة وأخوة متأصلة وموروث متقارب ولغة واحدة، حيث مرت العلاقات الأردنية السعودية بمراحل عديدة كل مرحلة ترسخت فيها أواصر المحبة والمتانة بين البلدين الشقيقين، وأضحت مثالاً يحتذى للتعاون العربي في جميع المجالات.
وأوضح "الزعتر"، لـ"سبق"، أن المملكتين تربطهما المصالح المشتركة والمتبادلة والمتوافقة إلى حد بعيد، والمتسمة بالخصوصية عن غيرها من العلاقات حيث يجمعهما الدين والعروبة، والتي جاوزت سبعة عقود من الاحترام والتقدير، حيث كانت ولا زالت السعودية الداعم الحاضر للأردن في السراء والضراء.
وأشار إلى أن كل هذه العلاقات تتبلور في قوة التواصل والتعاون والتنسيق الدائم بين حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والحكومة الأردنية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لما فيه مصلحة شعبيهما وأمنهما واستقرارهما، ومناصرتهما للقضايا الإسلامية و العربية.
وأضاف "الزعتر" أن تماثل المملكتين قديماً وحديثاً يتجسد في المواقف السياسية الدولية والإقليمية، بتوافق الرؤى والمنطلقات على مستوى قيادتيهما العليا إزاء مجمل القضايا والأحداث الدولية التي تخص منطقة الشرق الأوسط أو القضايا الدولية الأخرى.
وأردف: لقد انعكست العلاقات السياسية المتميزة بين السعودية والأردن على العلاقات الاقتصادية التي شهدت نمواً متسارعاً، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 16 مليار ريال حسب آخر إحصائية، وكان نصيب الصادرات السعودية إلى الأردن 11 ملياراً وبالتالي صادرات الأردن للسعودية 5 مليارات تقريباً.
وأكمل: ولا شك أن زيارة سيدي ولي العهد إلى الأردن سيكون لها تأثير على رفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تتقاطع رؤية السعودية ٢٠٣٠ ورؤية الأردن ٢٠٢٥ في كثير من النقاط التي تعمل على توسعة مسارات الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتحقق تحولاً اقتصادياً للبلدين يواكب اقتصاد القرن الحادي والعشرين.