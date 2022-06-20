"الزعتر": زيارة ولي العهد لمصر لبنة جديدة في مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك

وأضاف الكاتب السياسي: "عند النظر إلى الرؤية السعودية ٢٠٣٠ نجدها تعطي أهمية لمسألة العمق العربي والإسلامي، والموقع الاستراتيجي للمملكة بوصفها دولة تربط بين ثلاث قارات، وأكثر الممرات المائية حيوية بالنسبة إلى التجارة الدولية، التي يأتي في القلب منها النظرة المستقبلية لولي العهد بأن تكون منطقة الشرق الأوسط أوروبا الجديدة. وتستمر المبادرات في هذا السياق، منها مبادرة الشرق الأوسط الخضراء؛ وهو ما يعني أن الرؤية السعودية ٢٠٣٠ تعطي وتولي أهمية للمسألة الإقليمية، وأهمية التعاون العربي والإسلامي في المجالات كافة؛ وهو ما يعني أن الرؤية تتخطى الجغرافيا السعودية؛ لتؤثر في المحيط الإقليمي، وهي ترى أهمية تعزيز الاستثمار بين دول الشرق الأوسط في المجالات كافة".