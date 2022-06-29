"الزكاة": بدء مرحلة التأهيل لمشروع المناطق الجمركية المؤمنة في المنافذ البرية

وأوضحت الهيئة أن أهداف المشروع تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وترتبط ارتباطًا وثيقًا مع المحور الرئيس لتحول المملكة وانفتاحها للأعمال من خلال تسهيل النمو التجاري وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ البرية وزيادة دور القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية وتسهيل حركة البضائع والخدمات عبر الحدود، وتعزيز النمو التجاري وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بشكلٍ عام، وتحسين جودة الخدمة وتقليل مدد فسح الحاويات، وجذب رأس مال القطاع الخاص وخبراته، وتحسين تجربة السفر والنقل وبيئة العمل بمحتوى محلي مستدام.