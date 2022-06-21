"الزكاة" تتيح أكثر من 30 دليلاً إرشادياً لتوعية المكلفين بإجراءات وخدمات الزكاة

وتتناول الأدلة الإرشادية الزكوية معلومات وافية حول زكاة مكلفي التقديري، والمعالجة الزكوية لديون المكلفين، وأبرز البنود الزكوية محل الاعتراض، إلى جانب العديد من الأدلة الإرشادية المتعلقة بالأنشطة التجارية، التي من أبرزها قطاع الأنشطة المهنية، وأنشطة التمويل، والفنون والترفيه والتسلية، والتعدين، وصيانة المركبات والدراجات النارية، فضلاً عن دليل الزراعة وصيد الأسماك، ودليل الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، والدليل الإرشادي الخاص بالتعليم، ودليل النقل والتخزين، والصناعات التحويلية، والعديد من الأدلة الإرشادية الزكوية الأخرى للعديد من الأنشطة التجارية، بما في ذلك الدليل الإرشادي العام للزكاة.