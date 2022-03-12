"الزكاة" تتيح العديد من الخدمات عبر منصة "التصرفات العقارية" المطورة

وتوفر المنصة خدمة كذلك تحديث طلب ضريبة التصرف العقاري، التي تتيح تعديل طلب تسجيل العقار قبل الإفراغ أو توثيق العقار، وكذلك التحقق من طلب تسجيل العقار، حيث يمكن للمكلف التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة وحالة السداد، إضافة إلى خدمة إلغاء طلب تسجيل العقار بحيث يمكن للمكلف إلغاء طلب تسجيل العقار في خدمة ضريبة التصرفات العقارية واسترداد مبلغ الضريبة في حال تم السداد مسبقًا.