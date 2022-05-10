"الزكاة" تدعو الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم عن مارس وأبريل

ودعت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر @Zatca_Care، أو البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة zatca.gov.sa.

يذكر أن ضريبة السلع الانتقائية تُعَد واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.