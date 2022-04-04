"الزكاة" تدعو عملاءها المستوردين إلى الاستفادة من خدماتها الجمركية الإكترونية

وأضافت الهيئة أنها أتاحت أيضًا عبر موقعها خدمة استرداد الرسوم الجمركية بحيث يمكن للمستوردين التقدم بطلب إعادة المبالغ المحصلة مسبقًا من الهيئة كرسوم جمركية، في حال ثبوت أحقيتهم بالاسترداد وفق الضوابط والشروط التي تتماشى مع نظام الجمارك الموحد، وتتيح هذه الخدمة، طلب استرداد الرسوم الجمركية القطعية، واسترداد رسوم التأمين، مع أهمية معرفة أن المطالبة في استرداد الرسوم الجمركية تستلزم عدم مرور 3 سنوات من تاريخ تأدية هذه الرسوم.