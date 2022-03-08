"الزكاة والجمارك": بدء تأهيل الشركات للمنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر

وذكرت أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية وإنشاء مرافق داعمة، مثل المستودعات ومحطات الوقود ومواقف السيارات والشاحنات ومحال البيع بالتجزئة، ووحدات التصنيع الخفيفة، إضافة إلى سكن خاص بالعاملين في المنفذ على مساحة تُقدر بمليون متر مربع، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرةً إلى أن المشروع سيتم طرحه وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل.