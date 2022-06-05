"الزكاة والجمارك" تعقد ورشة عمل للشركات البريطانية بالمملكة





ويأتي عقد الهيئة لورش العمل التوعوية والتعريفية في إطار جهودها نحو توعية المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية، وجهودها في تيسير التجارة عبر الحدود من خلال مبادراتها المقدمة في جميع المنافذ الجمركية، حيث عقدت الهيئة أكثر من 250 ورشة عمل منذ بداية عام 2021م حتى الآن، استهدفت من خلالها جميع الفئات المرتبطة بأعمالها من مختلف القطاعات التجارية.