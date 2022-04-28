"الزكاة والضريبة" تُنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، ومكاتب الخدمات المهنية، مشيرة إلى أن تلك الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.