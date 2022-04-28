"الزكاة والضريبة" تُنفذ 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 10 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر رمضان المبارك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، ومكاتب الخدمات المهنية، مشيرة إلى أن تلك الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.
وأضافت الهيئة أن نسبة الالتزام بالأنظمة الضريبية التي وقفت عليها تلك الزيارات بلغت أكثر من 87 % لدى معظم المحال والأسواق، فيما تم ضبط مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم مطابقة رمز الاستجابة السريعة مع متطلبات الهيئة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام.
وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بوساطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.
ودعت الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي (zatca.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5 % من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.