"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 1,6 مليون حبة كبتاجون‎ في ميناء جدة

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، في إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت 1,600,000 مليون حبة، بعد العثور عليها مُخبأةً ضمن إرسالية عبارة عن "كرافان" مخصّص للرحلات.
وقالت "الهيئة": وردت إرسالية للمملكة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي عبارة عن "كرافان" مخصّص للرحلات، وعند خضوع الإرسالية الواردة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية في المنفذ؛ عُثر بداخلها على تلك الكمية من الحبوب، حيث تمّ إخفاؤها بطريقة فنية داخل تجويف أرضية مقطورة الكرافان.
وأضافت: بعد إتمام عملية الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات ضمان إلقاء القبض على مستقبلي المضبوطات؛ تم القبض عليهم وعددهم ثلاثة أشخاص.
وأكّدت "الزكاة والضريبة والجمارك" عزمها على مواصلة إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، والتصدّي بحزم لكل محاولات أرباب التهريب؛ لإنجاز واحدة من واجباتها الرئيسة في ضمان أمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.
ودعت الهيئة الجميع إلى المساهمة في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417).
وأشارت إلى أنها ومن خلال هذه القنوات؛ تستقبل البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، بسرية تامة، ووعدت بمنح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.