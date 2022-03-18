"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط تهريب 1,6 مليون حبة كبتاجون‎ في ميناء جدة

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي، في إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون، بلغت 1,600,000 مليون حبة، بعد العثور عليها مُخبأةً ضمن إرسالية عبارة عن "كرافان" مخصّص للرحلات.