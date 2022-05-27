احباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 18 كيلو جراماً من مادة "الشبو المخدرة"

وأوضحت الهيئة أنه في المحاولة الأولى التي كانت في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، تم إحباط تهريب 6.9 كيلو جرام من مادة الشبو، بعد العثور عليها مُخبأة في أمتعة أحد القادمين وذلك بإخفائها بطريقة فنية في تجويف الحقيبة.