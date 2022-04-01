"الزكاة والضريبة والجمارك" تُحبط 4 محاولات لتهريب أكثر من 1,5 مليون حبة كبتاجون

وكشفت أنه في المحاولة الأولى التي جرى إحباطها، عُثر على 250,000 حبة، كانت مُخبأةً في أرضية إحدى الشاحنات، في حين جرى إحباط محاولة تهريب أخرى بلغت الكمية المضبوطة فيها 326.744 حبة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في مقدمة أرضية إحدى الشاحنات.