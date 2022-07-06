"الزمازمة".. جهاز ذاتي الخدمة في مساكن ضيوف الرحمن مجانًا

أطلقت شركة الزمازمة، جهاز الخدمة الذاتية؛ لتمكين ضيوف الرحمن من الحصول على عبوات ماء زمزم في مساكنهم مجانًا، دون تدخل بشري من مقدمي الخدمة؛ حيث دشن الجهاز الذي أطلقت عليه "بشرى زمزم" في ١٠ مواقع للخدمة في مساكن الحجاج بمكة المكرمة.