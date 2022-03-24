"الزمازمة" يحقق المركز الثالث في تحدي الحج والعمرة

وقال العضو المنتدب للزمازمة حسن أبوالفرج: إن فكرة الابتكار تهدف إلى إيصال لتر يومي من ماء زمزم للحاج في مسكنه، عن طريق ربط بطاقة الحاج الذكية بأجهزة التوزيع، باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء وإنشاء منصة تحكم لمتابعة وصول الخدمة إلى الحاج.