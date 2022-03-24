"الزمازمة" يحقق المركز الثالث في تحدي الحج والعمرة

هنأ رئيس مجلس إدارة الزمازمة الدكتور عدنان صوفي، فريق سقاية الذراع الابتكاري والتطويري للزمازمة؛ لتحقيقه المركز الثالث في تحدي الحج والعمرة الذي أقيم على هامش مؤتمر الحج الدولي.
وقال العضو المنتدب للزمازمة حسن أبوالفرج: إن فكرة الابتكار تهدف إلى إيصال لتر يومي من ماء زمزم للحاج في مسكنه، عن طريق ربط بطاقة الحاج الذكية بأجهزة التوزيع، باستخدام تقنيات إنترنت الأشياء وإنشاء منصة تحكم لمتابعة وصول الخدمة إلى الحاج.
واطلع "صوفي" على العرض المقدم من قائد الفريق الدكتور رائد عبدالرحمن شالواله، مبديًا سعادته الكبيرة بالمشروع الذي يخدم ويتوافق مع خطط الشركة التطويرية لتحقيق الحج الذكي المتوافق مع رؤية المملكة 2030.