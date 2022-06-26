الزمالة الأيرلندية للنساء والولادة والأطفال بمستشفى سليمان الحبيب العام المقبل

في إطار التعاون المستمر بين مجموعة الدكتور سليمان الحبيب والكلية الملكية الأيرلندية للأطباء، قام وفد من الكلية بزيارة إلى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، وناقش أعضاء الوفد مع قيادات المستشفى سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالاته بين الجانبين، واتفقا على إقامة امتحان النساء والولادة والأطفال في العام المقبل، وذلك امتداداً لاتفاقية تنظيم امتحان الطب الباطني الذي أقيم خلال العامين الماضيين.
ووصف د. مقبل الحديثي، المدير الطبي للمستشفى، الاجتماع بالمثمر، مضيفاً أنه ناقش عدداً من المواضيع المتصلة بتنظيم الامتحان وتطوير أداء الممارسين الصحيين ورفع مستوى كفاءتهم، وذلك تماشيًا مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.
وأوضح أن المستشفى سبق أن قام بتنظيم امتحانَيْن للكلية في الطب الباطني، وهو بصدد تنظيم آخر بنفس التخصص في سبتمبر المقبل، والنجاح الكبير الذي تحقق في تنظيم تلك الامتحانات مهّد الطريق لمزيد من التعاون بين الكلية ومجموعة د. سليمان الحبيب، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى ارتياد آفاق جديدة من خلال تبادل البرامج بين الأطباء والممارسين والباحثين.
ولفت د. الحديثي، إلى أن إعداد وتنظيم امتحانات الزمالة الأيرلندية تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توافر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية وغيرها من الشروط والمعايير الدقيقة، التي أهّلته لنيل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالمياً، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.
من جانبه أشاد وفد الكلية بالتنسيق والتحضير لامتحانات الزمالة بمستشفى د. سليمان الحبيب بالريان، مؤكداً أنه يتم وفق أعلى المعايير، وهو الأمر الذي يؤكّد جدارة المستشفى كمركز معتمد لامتحانات الكلية، مضيفاً أن هذا النجاح يشجع على توسيع نطاق التعاون وتعزيزه.
يُذكر أن خطوة تنظيم امتحان هذه الزمالة المهمة التي تمثل نقلة نوعيّة في مجال التعليم والتدريب الطبي المستمر، تأتي ترجمة لبنود اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين أكاديمية د.سليمان الحبيب الطبية، والكلية الملكية الإيرلندية للأطباء.
كما أن مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية وقعت أخيراً اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جورج واشنطن الأمريكية، تضمنت بنودها تنفيذ برنامج زمالة أكاديمية لطب الطوارئ، وبرامج صحية أخرى تستهدف الأطباء العاملين في المملكة كافة بمختلف تخصصاتهم.