الزمالة الأيرلندية للنساء والولادة والأطفال بمستشفى سليمان الحبيب العام المقبل

ولفت د. الحديثي، إلى أن إعداد وتنظيم امتحانات الزمالة الأيرلندية تأكيد على المستوى الأكاديمي والمهني والفني الرفيع الذي وصلت إليه المجموعة، من حيث توافر البنية التحتية والكفاءات والمصداقية الطبية وغيرها من الشروط والمعايير الدقيقة، التي أهّلته لنيل ثقة تنظيم امتحان واحدة من أفضل وأقوى الزمالات الطبية، التي تحظى بالتقدير والاعتراف عالمياً، وتتميز بأنها تعمل على تحقيق أعلى المعايير المهنية، والمحافظة عليها في الممارسة الطبية.